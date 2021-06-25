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Верховная Рада на следующей неделе будет работать в усиленном режиме и кроме пленарных заседаний, предусмотренных графиком парламента, соберется на два внеочередных, заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«До конца сессии осталось две пленарных недели, во время которых Верховная Рада будет работать в усиленном режиме. Во вторник и четверг мы соберемся на внеочередные заседания, где планируем принять ряд важных, срочных законопроектов», - сказал Корниенко агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, на внеочередном заседании во вторник депутаты рассмотрят пакет документов, посвященных оборонному сектору - это так называемый законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним законопроект об увеличении численности Вооруженных Сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

Корниенко также рассказал, что кроме этого во втором чтении депутаты планируют принять документ, который возвращает «чернобыльские» льготы, отмененные предыдущим созывом парламента в 2014 году.

Народный депутат отметил, что в четверг в повестке дня внеочередного заседания - законопроект о «Большой реставрации», который позволит расширить президентскую программу и финансировать объекты, находящиеся в коммунальной собственности громад.

Корниенко также сообщил, что депутаты намерены рассмотреть инициативу о реформе государственной архитектурно-строительной инспекции и пакет законопроектов, касающихся олигархов.

«Это базовый закон о статусе олигархов, который начнет процесс деолигархизации и поможет Украине избавиться от их влияния на политику и медиапространство. Кроме того, это и так называемый законопроект о наполнении бюджета. Он, в частности, касается налога на руду, изменений в администрировании налогов», - подчеркнул Корниенко.

Народный депутат отметил, что параллельно с этим будут рассмотрены ключевые законопроекты для проведения судебной реформы, которая пройдет в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

По словам Корниенко, во время пленарных заседаний депутаты продолжат рассмотрение законопроекта о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей. Народный депутат считает, что принятие этого законопроекта позволит за несколько лет выйти на качественное обновление и перезагрузку судебной системы.
ForUm

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