также в разделеПолитика
Лидеры ЕС отвергли предложение Меркель о встрече с Путиным 17
Зеленский назвал своих главных конкурентов на выборах 59
В Украину приедут специалисты США по санкциям 18
Эксперт: Европа должна срочно пресечь разговоры о возвращении ядерного оружия Украине 24
САП просит Интерпол объявить Дубилета в международный розыск 14
Зеленский ввел санкции против Фирташа, Фукса и окружения Путина 26
Украина и Китай планируют ввести безвиз 11
Зеленский продлил санкции против российских банков 24
Обыски у Медведчука – признак нервозности и агонии власти – Загородний 27
В ОПЗЖ заявили, что власть планирует узаконить внесудебные расправы над всеми инакомыслящими 19
Социологи: В Раду проходят 4 партии, в лидерах - «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» 85
Министр обороны Британии: Никто не помешает нашим кораблям ходить возле Крыма 38
У Путина считают инцидент с британским эсминцем сознательной провокацией 21
ОПЗЖ: В офисе Медведчука, у его тещи, у родственников и помощников – массовые обыски 31
5 причин, почему Зеленский боится Медведчука 226
В ЕС высоко оценили прогресс Украины в выполнении СА 15
Кулеба считает опасным восстановление саммитов между ЕС и РФ 68
В Кабмине оценили прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации 12

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву операции по захвату «вагнеровцев», назвав ее «идеей других стран».

«К господину Ермаку у СБУ ноль вопросов. Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея такой операции – это была идея других стран», -  сказал он в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое вышло в четверг на телеканале 1+1.

«Слава богу, что мы проявили субъектность в этом важном вопросе», - приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. «Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях», - сказал он.

По словам Зеленского, Лукашенко сказал ему, что «не подведет» и «разберется». «Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло, и это был последний наш разговор», - сказал Зеленский.

Как сообщалось,  29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер».  

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа 2020 года ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.    

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги