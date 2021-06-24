После ослабления карантинных ограничений постепенно возобновляется международное паломничество верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом замглавы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в Фейсбук.

Спикер УПЦ отметил, что продолжаются официальные встречи и визиты представителей УПЦ в другие Поместные Православные Церкви: Сербию, Грузию, Ливан, Сирию; также много неофициальных контактов.

«Несколько паломнических групп уже побывали в Сербии и в Черногории (группы из Киева, из Винницкой епархии, затем отец Александр Клименко был в Черногории со своей группой), и продолжают туда ездить чуть ли не каждый месяц. Владыка Гавриил Ловечский приезжал к нам из Болгарии. Недавно хор КДАиС принял участие в песенном фестивале в городе Поморие, Болгария. Наши архиереи (владыка Никодим Житомирский и владыка Пимен Дубенский) посетили Польскую Церковь (Люблинскую епархию). Владыка Венедикт из Румынской Церкви приезжал в паломничество к святыням УПЦ. Архиереи УПЦ посетили Беларусь, Казахстан», – рассказал отец Николай.

Также отец Николай отметил, что украинцы начали ездить в Грецию, в связи с чем спрашивают, в каких греческих епархиях можно причащаться. Он подчеркнул, что верующим УПЦ можно причащаться на Корфу.

Священник констатировал, что «кроме, образно говоря, вертикальных/официальных контактов, выстраиваются еще и горизонтальные/неофициальные контакты – общение архиереев, духовенства и мирян с разными Поместными Церквами. И они будут продолжаться и развиваться».

«В Поместных Церквях наших паломников и духовенство всегда спрашивают и уточняют, из какой Церкви, спрашивают справки о каноничности. Узнав, что из УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, радушно принимают. Это показательный ответ на некоторые болезненные для некоторых вопросы. Прямо говоря, абсолютное большинство православного мира с УПЦ», – подытожил отец Николай.