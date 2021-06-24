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Вчера, 23 июня, в Киеве зафиксирован первый температурный рекорд этого лета, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, 23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 27,0°С. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году.

Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +33,7°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6°С.
ForUm

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