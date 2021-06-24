Участницу штурма Капитолия в США приговорили к условному сроку, общественным работам и штрафу.

Суд в Вашингтоне признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая принимала участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщает УНИАН.

Суд присудил женщине три года условно, обязал ее выплатить 500 долларов и провести 40 часов за общественными работами. Сама Морнган-Ллойд признала свою вину.

«Мне стыдно, что события того дня стали диким проявлением жестокости», - сказала она на суде.

Это первый приговор, вынесенный по делу о штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В связи со штурмом Капитолия были арестованы более 100 человек.