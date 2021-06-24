За прошедшие сутки, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Майорска противник применял ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Пивденного российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил с минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Марьинка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Старогнатовки российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинские войска из артиллерийских систем 122-го калибра и 82 мм. минометов.

У населенного пункта Новгородское вражеские войска применяли минометы 82-го калибра.

В районе Авдеевки российские оккупанты 4 раза обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российские вооруженные формирования дважды обстреливали военных Объединенных сил у Луганского.

На Приазовье, неподалеку Водяного, враг дважды совершал обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Новоалександровки российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского украинские позиции оккупанты обстреливали из стрелкового оружия, а у Золотого-4 – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино враг обстреливал позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел миной 82 мм.

Кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа «Mavic», который пытался осуществить пролет над позициями наших подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокация была прекращена.

Недалеко от населенного пункта Пески зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 24 июня зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

У населенного пункта Новгородское враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Пивденного российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра.

В районе поселка Шумы оккупанты применили 120-мм минометы.

На обстрелы противника за прошедшие и текущие сутки украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет.