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В Ровенской области освятили новый храм Украинской Православной Церкви вместо захваченного активистами ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, храм в селе Сестрятин был захвачен сторонниками ПЦУ в марте 2019 года.

Чин освящения и Божественную литургию в храме в честь святителя Николая совершил епископ Пимен.

Настоятель и меценаты храма были награждены орденами и благословенными грамотами Украинской Православной Церкви.

Владыка Пимен поблагодарил верующих за труды и терпение, которое «так нужно было во времена раскола в селе, когда, не по своей воле, люди вынуждены были покинуть захваченный храм».

В Городокском Николаевском женском монастыре 22 июня был освящен престол домовой монастырской церкви в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

На богослужении молилась настоятельница обители игумения Михаила (Заяц), сестры и студенты училища.

Как сообщалось ранее, на Харьковщине в селе Старопокровка освятили храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы.

 
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