также в разделеОбщество
В Украине стартовал четвертый этап COVID-вакцинации
Прибывающих из Индии, Британии, Португалии и РФ, обяжут сдавать COVID-тест 4
В Украину разрешили ввозить без НДС оборудование для определения COVID-штаммов 8
Гостуризма считает оптимистичными перспективы туристического сезона в Украине 9
МВД: Telegram игнорирует запросы украинской полиции 9
Украинцам не советуют ездить в РФ и еще 3 страны, где наблюдается вспышка штамма «Дельта» 19
Украина разорвала соглашение с СНГ в сфере туризма 10
На границе с Польшей заработали еще 3 пункта пропуска 10
В Украине зарегистрировали первые случаи «индийского» штамма COVID-19 20
Миллионные «схемы» разоблачили в Госрыбагентстве 14
Кабмин предложил ввести штрафы за проникновение на военные объекты 11
Конгрессмены США призывают Белый дом добиться выдачи Фирташа из Австрии 24
В Черновцах тепло подорожает на 70% 20
СМИ назвали имена кандидатов на пост пресс-секретаря Зеленского 17
Украина рассчитывает получить в июле более 5 млн доз Coronavac 10
Умер Богдан Соколовский – экс-уполномоченный президента по международным вопросам энергобезопасности 17
Нынешние учения Sea Breeze будут самыми масштабными за 20 лет 13
В Укрзализныце разоблачили новую схему: «зарабатывали» 1 млн ежемесячно 22

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что 40% школ готовы к введению новых норм питания.

Об этом он сообщил во время Всеукраинского форума »Украина 30. Здоровая Украина», сообщает УНИАН.

По его словам, с начала реформы школьного питания и сегодня министерство сосредоточено на двух вопросах: модернизация пищеблоков и повышение квалификации всех причастных к реформе людей.

«Управленцев, директоров, местных органов власти, учредителей учебных заведений и, в первую очередь, поваров. Ведь не будет качественного продукта у человека, который делает это некачественно», - отметил Шкарлет.

Он напомнил, что в 2020 году на ремонт и приобретение оборудования для столовых были выделены 400 млн грн из госбюджета и 96 млн грн из местных бюджетов, а на 2021 год на эти же расходы планируют субвенцию в 1 млрд грн.

По словам министра, сейчас в 1 тыс. 809 школах уже модернизированы пищеблоки и работа в этом направлении продолжается.

Кроме того, он сообщил, что МОН обновило стандарт профессионально-технического образования поваров детского питания и проводит переподготовку и повышение квалификации поваров.

Шкарлет добавил, что переходный период для введения новых норм питания в школах продлится с 1 сентября по 1 января.

«Мне кажется, что 40% школ готовы к внедрению этого меню. Мы дополнительным аудитом это еще пересмотрим, но... с 1 января все перейдут на эти стандарты детского питания», - подытожил глава МОН.

Переходный период для введения новых норм питания в школах продлится с 1 сентября по 1 января, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время Всеукраинского форума «Украина 30. Здоровая Украина».

«Мы продлеваем срок (переходного этапа) с 1 сентября по 1 января. Тот, кто подготовился, вводят, кто не подготовился - мы дадим еще 4 месяца. Но после этого запускаем сильный контроль», - сказал он.

С сентября в школах введут новое меню. Оно состоит из 160 блюд, которые будут использоваться в зависимости от кратности питания для каждого учебного заведения. Предполагается, что рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги