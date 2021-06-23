Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что 40% школ готовы к введению новых норм питания.

Об этом он сообщил во время Всеукраинского форума »Украина 30. Здоровая Украина», сообщает УНИАН.

По его словам, с начала реформы школьного питания и сегодня министерство сосредоточено на двух вопросах: модернизация пищеблоков и повышение квалификации всех причастных к реформе людей.

«Управленцев, директоров, местных органов власти, учредителей учебных заведений и, в первую очередь, поваров. Ведь не будет качественного продукта у человека, который делает это некачественно», - отметил Шкарлет.

Он напомнил, что в 2020 году на ремонт и приобретение оборудования для столовых были выделены 400 млн грн из госбюджета и 96 млн грн из местных бюджетов, а на 2021 год на эти же расходы планируют субвенцию в 1 млрд грн.

По словам министра, сейчас в 1 тыс. 809 школах уже модернизированы пищеблоки и работа в этом направлении продолжается.

Кроме того, он сообщил, что МОН обновило стандарт профессионально-технического образования поваров детского питания и проводит переподготовку и повышение квалификации поваров.

Шкарлет добавил, что переходный период для введения новых норм питания в школах продлится с 1 сентября по 1 января.

«Мне кажется, что 40% школ готовы к внедрению этого меню. Мы дополнительным аудитом это еще пересмотрим, но... с 1 января все перейдут на эти стандарты детского питания», - подытожил глава МОН.

Переходный период для введения новых норм питания в школах продлится с 1 сентября по 1 января, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время Всеукраинского форума «Украина 30. Здоровая Украина».

«Мы продлеваем срок (переходного этапа) с 1 сентября по 1 января. Тот, кто подготовился, вводят, кто не подготовился - мы дадим еще 4 месяца. Но после этого запускаем сильный контроль», - сказал он.

С сентября в школах введут новое меню. Оно состоит из 160 блюд, которые будут использоваться в зависимости от кратности питания для каждого учебного заведения. Предполагается, что рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным.