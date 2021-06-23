Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что посредством мессенджера Telegram распространяются наркотические средства и угнанные автомобили, а руководство компании не сотрудничает с правоохранительными органами.

«А какую ответственность несет такой себе Дуров (автор мессенджера) и такая себе организация, как Telegram за то, что в Telegram абсолютно свободно распространяются наркотики, и компания не несет никакой ответственности за то, что она стала площадкой для торговли наркотиками, для торговли крадеными автомобилями», - заявил Геращенко в среду на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что есть масса Telegram-каналов, занимающихся распространением наркотиков, но руководство приложения не контактирует с правоохранительными органами.

«Telegram – это единственная компания, которая не сотрудничает с органами полиции. Все сотрудничают - китайский TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, - все. А Telegram не реагирует ни на какие обращения», - подчеркнул замглавы МВД.