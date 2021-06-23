также в разделеПолитика
«ЕС» требует закрыть границу с Россией
Шмыгаль поручил открыть пункты вакцинации в каждом райцентре 13
В МИД отреагировали на инцидент с британским эсминцем в Черном море 29
В Раде предлагают прекратить дипотношения с Беларусью 19
Кучма о 20-й годовщине визита Папы Римского в Украину: Тогда страна занимала больше места на политическом глобусе 12
Началась встреча президентов Украины и Грузии 27
РФ призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 31
Лукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от нелегалов 25
Путин написал о Большой Европе: мешают США, НАТО и Украина 38
Меркель зовет Зеленского в Берлин в ближайшее время 25
В Беларуси конкурента Лукашенко могут посадить на 15 лет 19
Индийские СМИ: Деолигархизация Зеленского – политизированный процесс, призванный ослабить Медведчука и ОПЗЖ 20
Зеленский анонсировал открытие тысяч «активных парков» и спортивных площадок 236
Завтра Украину посетит президент Грузии 26
Сийярто пожаловался в ПАСЕ на украинский «Миротворец» 32
Госдеп: США и РФ будут обсуждать Украину на стратегическом уровне 32
РФ хочет обсудить с Турцией тему «втягивания» Украины в НАТО 27
Зеленский представит общенациональную программу «Здоровая Украина» 21

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что посредством мессенджера Telegram распространяются наркотические средства и угнанные автомобили, а руководство компании не сотрудничает с правоохранительными органами.

«А какую ответственность несет такой себе Дуров (автор мессенджера) и такая себе организация, как Telegram за то, что в Telegram абсолютно свободно распространяются наркотики, и компания не несет никакой ответственности за то, что она стала площадкой для торговли наркотиками, для торговли крадеными автомобилями», - заявил Геращенко в среду на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что есть масса Telegram-каналов, занимающихся распространением наркотиков, но руководство приложения не контактирует с правоохранительными органами.

«Telegram – это единственная компания, которая не сотрудничает с органами полиции. Все сотрудничают - китайский TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, - все. А Telegram не реагирует ни на какие обращения», - подчеркнул замглавы МВД.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
10
Теги