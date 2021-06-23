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В Сумской области состоялся крестный ход верующих Украинской Православной Церкви с с чудотворной Ахтырской иконой Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, верующие и духовенство прошли из Покровского кафедрального собора до Свято-Троицкого Ахтырского мужского монастыря.

После молебна перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы в Покровском соборе верующие отправились с молитвами к древней обители на Святую гору, как издавна местные жители называют место, где расположен монастырь.

Перед началом праздничного вечернего богослужения икона была принесена в Свято-Троицкую обитель, где ее встречал митрополит Евлогий с игуменом монастыря архимандритом Симеоном и братией.

Икону обнесли вокруг монастыря, а после того, как ее внесли в храм, началось Всенощное бдение перед престольным праздником.

Ахтырская икона была явлена 2 июля 1739 года. Благочестивый священник Покровской церкви города Ахтырки Василий Денисов (по другим источникам, Василий Данилов или Даниил Васильев) обрел икону во время сенокоса около храма.

После ее обретения молящиеся стали свидетелями чудес, поэтому икону перенесли в храм, к ней стали стекаться сотни верующих. В ХХ-м веке подлинник перевозили из страны в страну, после чего его передали в Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге.

 
ForUm

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