В финальном поединке 19-летней Ястремской понадобился 3 часа, чтобы обыграть 24-ю «ракетку» мира француженку Каролин Гарсия - 6:4, 5:7, 7:6 (7:3), сообщает Укринформ.

На пути к финалу Ястремская не проиграла ни одного сета, оставив за бортом соревнований Полин Парментье из Франции (6:2, 6:4), австралийку Саманту Стосур (6:0, 6:2), француженку Фиону Ферро (6:1, 6:3) и Арину Соболенко из Беларуси (6:4, 6:4).

Это третий титул, который Ястремская завоевала на турнирах WTA в одиночном разряде. В прошлом году Даяна выиграла Открытый чемпионат Гонконга, а в начале нынешнего сезона взяла главный приз в Хуахине (Таиланд).

