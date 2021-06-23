За прошедшие сутки, 22 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.
Вблизи Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Красногоровки враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Лебединского оккупанты обстреливали наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
С минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем российско-оккупационные войска дважды осуществляли обстрел вблизи Водяного, что на Приазовье.
В направлении Светлодарска враг осуществлял обстрел из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» и «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
По состоянию на 7:00 утра, 23 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В частности, вблизи Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Майорска противник применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Пивденного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил с минометов 120-го калибра.
Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
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