Президент России Владимир Путин считает, что единению Большой Европы «от Лиссабона до Владивостока» мешает НАТО, США и последние события в Украине.

Об этом он написал в статье для немецкого издания Die Zeit в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, сообщает ВВС Украина.

Путин отметил, что после завершения холодной войны надеялся, что «станет реальностью мечта Шарля де Голля» о «едином европейском континенте».

«Именно в этой логике – логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами – Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было много сделано на этом пути», - написал Путин.

Президент РФ заявил, что на пути этом стало расширение НАТО на восток, когда с 1999 года в Альянс вошли 14 новых стран, включая республики бывшего СССР.

«Многие страны поставили перед искусственным выбором - быть или коллективным Западом, или с Россией. Фактически это был ультиматум», - заявил Путин.

Он обвинил США в том, как развивались события в Украине в 2014 году.

«Для чего США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол самой Украины и выход Крыма из ее состава», - написал Путин.

Президент РФ считает, что Россия и Европа «теряют огромные возможности» создать единое пространство сотрудничества и безопасности «от Атлантики до Тихого океана».

«Россия выступает за восстановление общего партнерства с Европой, - пишет Путин. - Мы не можем позволить себе тянуть груз прежних недоразумений, образ, конфликтов и ошибок».

«Нам всем надо признать эти ошибки и исправить их», - добавил он.

Россия в 2014 году с помощью своих войск аннексировала Крым. Этот шаг не признали большинство стран мира.