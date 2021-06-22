Великая Отечественная война — это боль, которая проходит через поколения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью «Першому Козацькому» после панихиды за погибшими в Великой Отечественной войне.

«Я не знаю, что такое дедушка: мой отец маленьким, в 5 лет, видел своего отца, который ушел на войну. И тот не вернулся. Это боль, которая проходит через наше поколение», – подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка отметил, что «наша обязанность молиться об упокоении душ тех, кто отдал свою жизнь на фронте и тылу, чтобы защитить свое Отечество».

«Мы сегодня молились и за здоровье тех фронтовиков – ветеранов, которых так немного осталось. И мы молимся, чтобы Господь дал им здоровья, чтобы их пример был у нас перед глазами. А молитва – это любовь», - сказал архиерей.

Он также подчеркнул, что представители УПЦ молились за мир в нашем Отечестве, а «Украинская Православная Церковь всегда молится за наш народ, за Родину».

Митрополит Антоний отметил, что духовенство УПЦ молится и о том, «чтобы никогда не было больше тех идеологий фашизма и нацизма».

«Потому что гибнут не только жертвы такой идеологии, но, как показывает опыт истории, и сами носители идей нацизма», и если «не будем помнить те страницы истории – не будем иметь и будущего», – подытожил управляющий делами УПЦ.