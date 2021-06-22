также в разделеРелигия
В УПЦ православная молодежь сняла фильм о ВОВ 7
Епископ УПЦ объяснил, почему важно помнить подвиг участников Великой Отечественной войны 8
На Виннитчине верующие УПЦ почтили образ чудотворной иконы, на которой Богородица открыла сомкнутые глаза 9
В РПЦ назвали связь с УПЦ духовной и исторической 10
Священник УПЦ объяснил, где искать корни проблем в семейной жизни 9
Митрополит Антоний рассказал, как прогресс влияет на человечество 9
В УПЦ рассказали о значении тайных молитв во время Крещения 7
Митрополит УПЦ призвал беречь историческую память о Великой Отечественной войне 14
На Киевщине простились с основателем Княжицкого монастыря УПЦ 11
В столичном Парке Вечной Славы управделами УПЦ почтил память погибших – 80 лет со дня начала войны 7
Митрополит Онуфрий рассказал, кто может стать святым 12
В Одессе УПЦ проведет велопробег ко Дню православной семьи 14
На Кировоградщине Предстоятель УПЦ прославил святых Александрийской епархии 29
Митрополит Онуфрий рассказал, как человеку сохранить в себе образ Троицы 13
Патриарх Кирилл объяснил, как обрести дары Святого Духа 26
В Киево-Печерской лавре сегодня простились с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком) 15
В Винницкой области верующие УПЦ пройдут крестным ходом к чудотворному кресту в Калиновке 9
Епископ УПЦ рассказал, как Святой Дух проявляется в жизни Церкви 13

Великая Отечественная война — это боль, которая проходит через поколения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью «Першому Козацькому» после панихиды за погибшими в Великой Отечественной войне.

«Я не знаю, что такое дедушка: мой отец маленьким, в 5 лет, видел своего отца, который ушел на войну. И тот не вернулся. Это боль, которая проходит через наше поколение», – подчеркнул митрополит Антоний. 

Владыка отметил, что «наша обязанность молиться об упокоении душ тех, кто отдал свою жизнь на фронте и тылу, чтобы защитить свое Отечество».

«Мы сегодня молились и за здоровье тех фронтовиков – ветеранов, которых так немного осталось. И мы молимся, чтобы Господь дал им здоровья, чтобы их пример был у нас перед глазами. А молитва – это любовь», - сказал архиерей.

Он также подчеркнул, что представители УПЦ молились за мир в нашем Отечестве, а «Украинская Православная Церковь всегда молится за наш народ, за Родину».

Митрополит Антоний отметил, что духовенство УПЦ молится и о том, «чтобы никогда не было больше тех идеологий фашизма и нацизма». 

«Потому что гибнут не только жертвы такой идеологии, но, как показывает опыт истории, и сами носители идей нацизма», и если «не будем помнить те страницы истории – не будем иметь и будущего», – подытожил управляющий делами УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги