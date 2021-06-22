В Беларуси обвинение требует 15 лет тюрьмы по обвинению в коррупции для банкира Виктора Бабарыка, который в прошлом году должен был участвовать в выборах президента страны в качестве оппозиционного Александру Лукашенко кандидата.
Бабарыко называет выдвинутые против него обвинения политически мотивированными, сообщает Радио Свобода.
Прокурор Сергей Гирхель также попросил судью приговорить семерых обвиняемых по этому делу к тюремным срокам от трех до шести лет.
Бабарыка и шесть бывших топ-менеджеров банка обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Дополнительно его обвиняют в легализации доходов. Взятку якобы дал бывший руководитель лизинговой компании.
Виктор Бабарыко вместе с сыном Эдуардом находятся под стражей с середины июня прошлого года. Оба вину не признают. Бабарыко-старший намеревался участвовать в выборах президента Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года.
21 января стало известно, что Генпрокуратура Беларуси передала дело в суд.
Правозащитники признали Бабарыка политическим заключенным.
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