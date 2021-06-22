Городские службы демонтируют забор на еще одном резонансном строительстве – на земельном участке в лесу в Пуще-Водице в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня городские службы начинают демонтаж забора на еще одном резонансном строительстве. Речь идет о земельном участке внутри леса в Пуще-Водице, на который застройщик самовольно попытался проложить дорогу для проезда строительной техники. И получил, конечно, сопротивление местных активистов и местных жителей, - отметил мэр. - В аренду этот участок отдали еще в 2007 году сроком на 15 лет. В 2015 городские власти приняли решение расторгнуть досрочно договор аренды. Но землепользователь обжаловал это решение и отменил через суды, заставив городские власти выдать градостроительные условия и ограничения. Никаких разрешений на установку забора и прокладку пути к участку застройщик не имеет. Земля, еще раз подчеркну, находится внутри леса. Поэтому забор будет демонтирован, несмотря на сопротивление, которое сейчас оказывают неизвестные молодые люди».

Также, по словам Кличко, Киевсовет снова рассмотрит проект решения о расторжении договора аренды.

«А тем временем в 2022, когда истекает срок старого договора, строительства в лесу мы не допустим», - заявил мэр.

Напомним, ранее, чтобы предотвратить скандальное строительство на столичной Шулявке, Киевсовет принял решение о выкупе и возвращении в собственность города земельного участка на проспекте Победы 50А (возле танка). Там обустроят зеленую зону.