Украина стала участником HOTREC – европейского сообщества национальных ассоциаций отрасли гостеприимства. Об этом сообщило Госагентство развития туризма.
По этому случаю 23 июня 2021 состоится пресс-конференция с участием председателя Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив и президента Ассоциации отелей и курортов Украины Ирины Сидлецкой.
Членство в HOTREC позволит Украине интегрироваться в европейское туристическое и horeca сообщество.
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