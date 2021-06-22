также в разделеОбщество
22 июня. Картина дня
Ляшко рассказал, как будут проводить регулярные полные медосмотры 8
СНБО собирается на заседание из-за «индийского» штамма COVID-19 13
Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей 26
ООС: Погибшие на Донбассе боевики подорвались на собственных минах 11
СБУ задержала иностранца, подозреваемого в терроризме 11
В «Дии» запустят «кабинет пациента» 18
Полиция задержала партию героина на 300 миллионов 11
Глава Минздрава рассказ о подготовке к появлению «индийского» штамма COVID-19 13
Чиновники Укрзализныци потратили 200 миллионов на опасные для пассажиров материалы 10
Посольство требует расследовать осквернение памятника Тарасу Шевченко в Копенгагене 17
СМИ: Во время взрыва в Белогородке погиб ветеран АТО 33
В Украине начали вакцинировать коллективы компаний 22
На границе с Польшей возобновляется работа пунктов пропуска 12
Украина может ввести ограничения на границе из-за штамма COVID-19 «Дельта» 50
На Украину обрушилась пылевая буря 175
В Украине введут обязательные медосмотры для людей в возрасте от 55 лет 1041
Украину накроет сильная жара 53

Украина стала участником HOTREC – европейского сообщества национальных ассоциаций отрасли гостеприимства. Об этом сообщило Госагентство развития туризма.

По этому случаю 23 июня 2021 состоится пресс-конференция с участием председателя Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив и президента Ассоциации отелей и курортов Украины Ирины Сидлецкой.

Членство в HOTREC позволит Украине интегрироваться в европейское туристическое и horeca сообщество.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги