также в разделеОбщество
Глава Минздрава рассказ о подготовке к появлению «индийского» штамма COVID-19
Чиновники Укрзализныци потратили 200 миллионов на опасные для пассажиров материалы
Посольство требует расследовать осквернение памятника Тарасу Шевченко в Копенгагене 2
СМИ: Во время взрыва в Белогородке погиб ветеран АТО 10
На границе с Польшей возобновляется работа пунктов пропуска 11
Украина может ввести ограничения на границе из-за штамма COVID-19 «Дельта» 32
На Украину обрушилась пылевая буря 98
В Украине введут обязательные медосмотры для людей в возрасте от 55 лет 826
Украину накроет сильная жара 52
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне 22
В ПАСЕ решил не наказывать Гончаренко за флаг Украины 38
Украина и Великобритания подписали меморандум о строительстве военных кораблей 21
Украина в списке: США назвали страны, куда отправят 55 миллионов доз COVID-вакцин 28
В Украине зафиксировано 296 новых случаев COVID-19 30
Называвший COVID выдумкой «слуга» стал спикером по вопросам коронавируса в ПАСЕ 26
В Украину идет 35-градусная жара 103
Собака нацгвардейцев помогла найти убийцу на Донбассе 25
Центр вакцинации заработал в Днипре 29

В Украине началась вакцинация против COVID-19 компаний, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сотрудников компаний прививают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Организованные коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Министерства здравоохранения. Этот процесс будет происходить постепенно и будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации.

В то же время обучение медицинского персонала для вакцинации продолжается, а количество бригад постоянно растет.

По состоянию на 21 июня 2021 уже зарегистрировано 1447 заявок на вакцинацию коллективов, всего на 216 893 человек.

Оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
14
Теги