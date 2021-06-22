В Украине началась вакцинация против COVID-19 компаний, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сотрудников компаний прививают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Организованные коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Министерства здравоохранения. Этот процесс будет происходить постепенно и будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации.

В то же время обучение медицинского персонала для вакцинации продолжается, а количество бригад постоянно растет.

По состоянию на 21 июня 2021 уже зарегистрировано 1447 заявок на вакцинацию коллективов, всего на 216 893 человек.

Оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.