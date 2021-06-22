Российские гибридные силы понесли потери 21 июня на Донбассе в районе поселка Лозовое (Донецкая область) из-за подрыва на собственных минах. Об этом Радио Свобода сообщил начальник пресс-службы операции Объединенных сил Виталий Саранцев.

«Группа лиц из числа незаконных вооруженных формирований Российской Федерации пыталась осуществить перемещение между собственными позициями и попала на свои же минные заграждения. В результате произошел взрыв, и эта группа понесла потери погибшими и ранеными. Для того чтобы их эвакуировать, выдвинулась вторая группа - и так же попала на собственное минное поле», - уточнил Саранцев.

По его словам, взрывы произошли из-за того, что гибридные силы России хаотично минируют неподконтрольные Украине территории как противопехотными минами, так и средствами дистанционного минирования.

Представитель штаба ООС отметил, что бойцы ООС соблюдают режим тишины и не ведут огонь в сторону российских гибридных сил.

21 июня подконтрольные группировке «ДНР» СМИ обвинили Украину в минометном обстреле района Лозового. По их информации, трое боевиков убили, еще один получил тяжелые ранения. Впоследствии, при попытке эвакуации, из-за обстрела санитарного автомобиля еще одного боевика убили и четверо ранены.

По информации штаба ООС сутки 21 июня на Донбассе зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня.

11 июня гибридные силы России обвинили Украину в гибели пяти боевиков группировки «ЛНР» в столкновении с украинской диверсионной группой. А российское представительство при ООН призвало Совбез ООН осудить действия ВСУ.