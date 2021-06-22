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С завтрашнего возобновляется работа пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности возобновить пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска «Зосин - Устилуг», «Долгобичув - Угринов» и «Кросценко - Смильница», - говорится в сообщении.

Так, указанные пункты пропуска возобновляют свою работу с 01:00 (по киевскому времени).

Госпогранслужба просят учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок, и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.

Отмечается, что правительство приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС еще 20 мая 2020 года.

           
ForUm

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