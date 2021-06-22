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Сильное землетрясение всколыхнуло греческие острова Додеканес на юго-востоке Эгейского моря в первые часы вторника.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

По данным Национальной обсерватории в Афинах, землетрясение произошло в 1.14 в акватории моря между островами Нисирос и Тинос и имел силу 5,7 балла. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает его силу на уровне 5,9 по шкале Рихтера.

«Нас не беспокоит это землетрясение, но наше внимание уделяется именно этой области, где в течение последних полутора месяцев была зафиксирована сейсмическая активность», - сказал Ефтимиос Леккас, профессор динамической тектонической прикладной геологии в Афинском университете.

Толчок магнитудой 5,7 сопровождался несколькими афтершоками и произошел через несколько часов после очередного землетрясения магнитудой 3,6, которое произошло в той же области в понедельник.

 
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