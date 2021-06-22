Посол США в Росии вернется в эту страну для исполнения своих обязанностей уже на этой неделе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в ходе телефонного брифинга, передает УНИАН.

«Что касается посла Салливана, то он вернется в Москву на этой неделе, – ответил Прайс. – Мы по-прежнему привержены тому, чтобы каналы коммуникаций с российским руководством оставались открытыми».

Пресс-секретарь Госдепартамента подчеркнул, что это необходимо как для продвижения интересов США, так и для того, чтобы снизить риск ошибок и просчетов в отношениях между странами.

Прайс добавил, что именно поэтому президент Байден считает, что ему было важно провести на прошлой неделе встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

«После столь важного саммита мы ожидаем, что посол Салливан возвратится в Москву, чтобы руководить чрезвычайно сильной командой нашего посольства в России», – отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что американская дипломатия воплощает в жизнь сформулированные в Женеве внешнеполитические директивы президента Байдена, предполагающие отстаивание стратегической стабильности, прав человека и проверку тезиса, согласно которому «мы можем прийти к таким отношениям с Москвой, которые были бы и более стабильными, и более предсказуемыми».

Пресс-секретарь Госдепартамента также отметил, что в США для работы вернулся и российский посол.

«Мы знаем о возвращении в Вашингтон, округ Колумбия, российского посла Анатолия Антонова и приветствуем его. Насколько я понимаю, он возвратился в Вашингтон, чтобы в течение дня или двух приступить к выполнению своих обязанностей», - сказал Прайс.

Посол России Анатолий Антонов покинул Вашингтон в середине марта: после выхода интервью Джо Байдена, где тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей, дипломата вызвали "для консультаций".

Посол США Джон Салливан уехал из Москвы в конце апреля для консультаций с новой администрацией Белого дома. Перед этим, 15 апреля, США ввели новые санкции в отношении Москвы, среди которых была высылка из Вашингтона десяти российских дипломатов, а РФ ответила зеркально и рекомендовала американскому послу временно вернуться на родину.

16 июня на встрече в Женеве президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин договорились вернуть послов.