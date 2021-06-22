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Администрация Байдена объявила список стран, которые в общей сложности получат в течение июня 55 миллионов доз COVID-вакцин американского производства, среди которых и Украина.

Об этом заявила в понедельник на брифинге в Белом доме пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки, сообщает Укринформ.

«Сегодня администрация Байдена-Харрис объявляет список распределения 55 миллионов из 80 миллионов доз американских вакцин, которые президент Байден пообещал выделить по всему миру до конца июня с целью прекращения пандемии», - заявила Псаки.

Она также заметила, что американское правительство продолжает прилагать усилия для преодоления пандемии внутри Соединенных Штатов, а также ведет переговоры с производителями по закупке вакцин для других стран.

Между тем, в официальном сообщении Белого дома отмечается, что 41 миллион из 55-ти миллионов доз препаратов будет распределяться через международный механизм COVAX. Остальные 14 миллионов передаются непосредственно в страны, которые нуждаются в этом больше всего. Среди них и Украина.

«Примерно 14 миллионов - или 25% из этих 55 миллионов вакцин - будут распределены на основе региональных приоритетов, а также между другими получателями, такими как Колумбия, Аргентина, Гаити, другие страны Карибского содружества, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Южная Африка, Нигерия, Кения, Гана, Кабо-Верде, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Тунис, Оман, Западный берег и Газа, Украина, Косово, Грузия, Молдова, а также Босния», - сообщили в Белом доме.

 
ForUm

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