Сборная Украины по футболу проиграла сборной Австрии на XVI чемпионате Европы.

В третьем туре групповой стадии Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко на «Арене Националэ» в Бухаресте (Румыния) уступили национальной команде Австрии - 0:1, передает Укринформ.

Судьбу противостояния решил Кристоф Баумгартнер, который открыл счет на 21-й минуте встречи.

В другом матче квартета С в Амстердаме футболисты Нидерландов нанесли поражение сборной Северной Македонии - 3:0.

Итоговое турнирное положение: Нидерланды - 9 очков, Австрия - 6, Украина - 3, Северная Македония - 0.

В 1/8 финала сборная Австрии 26 июня на «Уэмбли» в Лондоне (Англия) встретится с командой Италии, которая стала первой в группе А.

Нидерланды 27 июня в Будапеште (Венгрия) сойдутся с одной из команд, занявших третьи места в квартетах D/E/F.

Украинцы чтобы пробиться в плей-офф будут ждать итоговое положение в других группах.

Матчи 1/8 финала Евро-2020 состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал чемпионата Европы принимать 11 июля стадион «Уэмбли».