На западе Польши в воскресенье во время купания в озере утонул 50-летний гражданин Украины.

Трагическое событие произошло около 14:40 (по киевскому времени) 20 июня в озере Самоленж Великопольского воеводства, передает Укринформ со ссылкой на Wnp.pl.

Как отмечается, спасатели пытались реанимировать мужчину, который прыгнул в воду поплавать, но впоследствии констатировали его смерть.

Местная прокуратура начала следствие по делу гибели гражданина Украины.

Как известно, в 2020 году консульские учреждения Украины на территории Польши оформили 643 справки о смерти граждан нашего государства.