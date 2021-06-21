Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» побеждает на досрочных парламентских выборах страны с 53,92% голосов, следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии страны после обработки всех бюллетеней.

Далее следует Альянс «Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном с 21,04% голосов. Кроме того, блок «Честь имею», который сформировался вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна, набрал 5,23% голосов. Партия «Процветающая Армения» получила 3,96% голосов, передает Радио Свобода.

Явка на выборах, прошедших 20 июня, составила около 50%.

Чтобы попасть в парламент, блоки должны получить как минимум 7% голосов избирателей, партии – 5%. Согласно законодательству Армении, в парламент должны пройти хотя бы три политические силы. Если нет третьей партии или блока, преодолели бы проходной барьер, то в парламент проходит тот, кто ближе к проходному баллу.

Пашинян уже объявил о победе своей партии и сказал, что «армянский народ сделал свой выбор». Также он призвал своих сторонников прийти вечером 21 июня на площадь Республики в Ереване.

В то же время блок бывшего президента страны Кочаряна «Армения» назвал первые итоги выборов противоречивыми, а также заявил, что не примет результатов выборов, пока «все проблемные вопросы не будут выяснены».

«Самая серьезная причина недоверия – это сотни сигналов, поступающих из разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов», - говорится в заявлении.

В ходе голосования в течение дня представители партий, наблюдатели и правоохранительные органы сообщали о ряде нарушений, в частности, связанных с подкупом избирателей, давлением на избирателей, процедурами голосования на участках. Также сообщали по меньшей мере о двух случаях стрельбы, связанной с выборами.

Внеочередные парламентские выборы были назначены с согласия всех ведущих политических сил предыдущего состава однопалатного Национального собрания Армении, которые признали, что внеочередные выборы являются «лучшим выходом» из политического кризиса в Армении. Для этого Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра, хотя остался исполняющим обязанности с полным объемом полномочий главы правительства.

Армянская оппозиция настаивала на отставке Пашиняна после поражения, которое в прошлом году подверглись армянские силы в боях против Азербайджана по сепаратистский регион в Азербайджане Нагорный Карабах, который контролировали силы местных армян.

Противники Пашиняна обвиняли его в поражении; он отвечает, что не имел другого выбора, давая понять, что иначе поражение было бы еще тяжелее.

Коалиция из более чем полутора десятков оппозиционных партий проводила антиправительственные демонстрации в столице Ереване и других городах страны, пытаясь заставить Пашиняна передать власть временному правительству.

Пашинян тогда отказывался уйти с должности, но в конце согласился на досрочные парламентские выборы.