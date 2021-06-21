Евросоюз принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 предприятий.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

В санкционный список попали несколько белорусских бизнесменов и члены семьи Александра Лукашенко. Кроме того, санкции вводятся против ректоров, прокуроров, судей, милиционеров и высокопоставленных военнослужащих Республики Беларусь.

Информация о новых санкционных ограничениях будет опубликована позже, добавил журналист.