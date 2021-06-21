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За прошедшие сутки, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрелы и 1 пролет БПЛА, говорится в сводке ООС.

В районе населенного пункта Старогнатовка оккупанты осуществляли обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.

Неподалеку Травневого российские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Причепиловки враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Новозвановки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра, 21 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
ForUm

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