Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид планирует призвать ОБСЕ организовать прямые переговоры Киева с боевиками.

Об этом сообщает МИД Российской Федерации.

«Что касается внутриукраинского конфликта, планируется обсудить работу контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта. Призовем руководство ОБСЕ к влиянию на Киев, который саботирует выполнение минского Комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском», — говорится в сообщении.

Также Россия планирует обратить внимание на «нарушение языковых и образовательных прав граждан на территории Украины» в контексте «разгула неонацизма в стране».

Кроме того, «будет предметно рассмотрена деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, высказаны замечания к ее докладам. Наблюдатели не спешат подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов на Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить есть», — говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча главы МИД РФ Лаврова и генсека ОБСЕ Хельги Шмид должна состояться 21 июня в Москве.