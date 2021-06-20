также в разделеПолитика
Разумков рассказал, почему не поддержал введение санкций против Медведчука и Козака 21
Бороться с бедностью расстрелами. Куда катятся «слуги народа» 55
Генсек ОБСЕ завтра посетит Россию 13
Кулеба о СП-2: Это политический проект, чтобы обойти Украину 21
Разумков: Оснований для досрочного прекращения Верховной рады нет 12
В Минобороны отреагировали на фейк о заморозке помощи США 23
Кулеба и глава МИД Молдовы договорились провести консультации о взаимном признании ID-карточек 14
Лукашенко: Беларусь не будет принимать самолеты из Украины 43
В Белом доме опровергли информацию о приостановлении помощи Украине 22
Украинский дипломат резко ответил Путину на слова об «одном народе» 66
Шмыгаль заявил, что НАПК требует от него нарушить закон 16
Глава МИД Франции не видит условий для вступления Украины в НАТО 19
Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты медикам 86
Преемник Меркель заявил, что РФ должна вывести войска из Украины 39
Влиятельное европейское издание резко раскритиковало Зеленского за закрытие телеканалов, расправу над оппозицией и коррупцию 25
Нуланд: США не собираются отменять санкции против РФ 15
«Это рекорд»: сегодня в Раду пришли только 132 народных депутата 30
The National Interest: Уголовное преследование Медведчука развеивает миф об образцовой демократии в Украине 41

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид планирует призвать ОБСЕ организовать прямые переговоры Киева с боевиками.

Об этом сообщает МИД Российской Федерации.

«Что касается внутриукраинского конфликта, планируется обсудить работу контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта. Призовем руководство ОБСЕ к влиянию на Киев, который саботирует выполнение минского Комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском», — говорится в сообщении.

Также Россия планирует обратить внимание на «нарушение языковых и образовательных прав граждан на территории Украины» в контексте «разгула неонацизма в стране».

Кроме того, «будет предметно рассмотрена деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, высказаны замечания к ее докладам. Наблюдатели не спешат подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов на Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить есть», — говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча главы МИД РФ Лаврова и генсека ОБСЕ Хельги Шмид должна состояться 21 июня в Москве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1871 грн.
16
Теги