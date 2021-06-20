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В Одесской области двое детей выпали из окон, им удалось выжить.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители заявили, что предварительно установлено, что мальчик выпал из окна второго этажа, когда мать была на кухне. Играя в комнате, он залез на подоконник и оперся на москитную сетку.

Кроме того, в полиции заявили, что девочка выпала с балкона девятого этажа многоэтажки. По предварительным данным, она играла на балконе, пока родители занимались ремонтом в другой комнате. Ребенок выжил, зацепившись за деревья, которые росли под окном.

Сотрудники Одесского районного управления полиции выясняют полные обстоятельства событий и решают вопрос об их квалификации.
ForUm

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