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Пророссийские боевики в течение 19 июня семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела со стороны боевиков получил ранения житель Авдеевки.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Оккупанты вчера обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов, ранив мужчину 1989 года рождения. Медицинскую помощь раненому оказали украинские военные, они же его и доставили в больницу.

Также под вражеские обстрелы попадали украинские позиции вблизи Луганского, Новотошковского и Водяного. Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А вблизи Зайцево и Желтого оккупационные войска запускали через линию разграничения беспилотники типа "Орлан-10". Украинские военные их вовремя заметили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные на провокации боевиков открывали ответный огонь. Кроме того, украинская сторона уведомила обо всех случаях нарушения режима прекращения огня представителей миссии ОБСЕ.
ForUm

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