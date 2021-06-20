Проект РФ Северный поток-2 является политически мотивированным, поскольку с экономической и стратегической точек зрения целесообразным остается транзит газа через Украину. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 19 июня.

Альтернативным маршрутом поставок сжиженного природного газа в страны Черноморского региона будет открытие Турцией канала Стамбул, строительство которого Украина приветствует, подчеркнул Кулеба на дискуссии Энергетика: какое будущее нас ждет? в рамках Анталийского дипломатического форума в Турции.

«Самый большой вопрос в снабжении энергии, сотрудничества в этой сфере - это инфраструктура. Мы все знаем, откуда можно взять энергию и куда она должна быть доставлена. Главный вопрос - как. Если отвечать на этот вопрос исключительно с экономической точки зрения, это один ответ. С политической точки зрения - совершенно другой», - сказал Кулеба.

Министр привел в пример реализацию российского проекта Северный поток-2.

«Как это случилось с Северным потоком-2, проектом, подрывающим энергетическую безопасность Европы, противоречащим принципам диверсификации энергоснабжения. Это политический проект, цель которого - обойти Украину по политическим соображениям, так как с экономической и стратегической точек зрения целесообразным остается транзит газа через территорию Украины", - добавил Кулеба.

Украина была и остается надежным транзитером газа, напомнил министр. Он также отметил высокий уровень сотрудничества с Турцией во всех измерениях, включая энергетическую сферу, важное значение Трансанатолийского газопровода TANAP.

«Ждем с нетерпением открытия нового канала, который соединит Черное и Средиземное моря, поскольку это возможность для поставок сжиженного природного газа в Черноморские страны ... В этом ключе хорошие отношения с Турцией и ее инвестиции в диверсификацию поставок энергии имеют исключительное значение», - резюмировал Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что следующие несколько лет будут сложными для украинской ГТС.