Следующие несколько лет будут достаточно сложными для газотранспортной системы Украины. Об этом в интервью венгерском изданию Ceenergy News заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает LIGA.net.

«Действующий транзитный договор с Газпромом предусматривает резервирование мощностей украинской ГТС до конца 2024 года. Много лет Россия пыталась и не смогла дискредитировать Украину как надежного транзитера газа. Сейчас она пытается обойти Украину», – сказал Кулеба.

Министр также отметил, нет никакого объяснения, зачем нужен еще один газопровод. По словам Кулебы, имеющиеся газотранспортные мощности «покрывали и полностью покрывают не только существующий спрос, но и экспортные возможности России».

«Рыночной потребности в «Северном потоке-2» не было и нет, но есть четкие политические цели России: обесценить роль Украины в европейском транзите газа и ослабить наше государство в ее решительной противодействия российской агрессии», – уточнил он.