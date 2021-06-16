также в разделеПолитика
Путин заявил, что Байден объяснился по поводу «убийцы» 16
Путин: У нас по поводу Украины только одно обязательство 41
Переговоры Байдена и Путина длились меньше, чем планировалось 41
Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Сумской ОГА 10
Зеленский считает несправедливой привязку траншей МВФ к реформам 19
Зеленский: Встреча с Путиным неизбежна 36
Немецкие политологи считают, что Зеленский использует деолигархизацию для устранения Медведчука – главного политического оппонента 24
Зеленский оценил возможность компенсаций за «Северный поток-2» 597
Половина нардепов из «Голоса» создали в Раде отдельное объединение 36
В день встречи Байдена и Путина посол Украины посетит Госдеп 14
В ОП провели трансформацию института уполномоченных президента 11
МВФ проанализирует закон о налоговой амнистии 32
Хербст: США могли похоронить «Северный поток-2» еще полгода назад 70
Глава НАПК отрицает влияние США на требование отменить назначение Витренко 20
СМИ: В ОП обсуждают возможность увольнения Авакова 28
Кандидат в канцлеры ФРГ: «Северный поток-2» не должен стать средством шантажа Украины 21
Москаль: Зеленский хочет аплодисментов, но никто не хлопает продолжению Голобородько 169
Французские СМИ согласны с Медведчуком, что кредиты МВФ тянут Украину в средневековье 17

Следующие несколько лет будут достаточно сложными для газотранспортной системы Украины. Об этом в интервью венгерском изданию Ceenergy News заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает LIGA.net.

«Действующий транзитный договор с Газпромом предусматривает резервирование мощностей украинской ГТС до конца 2024 года. Много лет Россия пыталась и не смогла дискредитировать Украину как надежного транзитера газа. Сейчас она пытается обойти Украину», – сказал Кулеба.

Министр также отметил, нет никакого объяснения, зачем нужен еще один газопровод. По словам Кулебы, имеющиеся газотранспортные мощности «покрывали и полностью покрывают не только существующий спрос, но и экспортные возможности России».

«Рыночной потребности в «Северном потоке-2» не было и нет, но есть четкие политические цели России: обесценить роль Украины в европейском транзите газа и ослабить наше государство в ее решительной противодействия российской агрессии», – уточнил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
14
Теги