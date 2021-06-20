Спикер парламента Дмитрий Разумков не видит оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной рады. По его словам, такого же мнения придерживается и президент Владимир Зеленский.

Об этом Разумков сказал в интервью " Радіо свобода ".

«Согласно действующей Конституции, действующего законодательства оснований для досрочного прекращения Верховной рады нет», - сказал глава парламента.

Разумков напомнил, что аналогичное мнение недавно высказывал президент, который заявил, что "оснований и аспектов, которые бы сегодня могли отвести под досрочное прекращение полномочий Верховной рады, нет".

По его словам, других заявлений по данному вопросу со стороны Зеленского он не слышал. "А дополнительных разговоров по этому поводу с Владимиром Александровичем у меня не было", - добавил он.