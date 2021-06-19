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Министр обороны Андрей Таран раскритиковал информацию о заморозке военной помощи США Украине. Он обвинил Россию в распространении фейков.

По словам министра, Россия ведет войну против Украины на всех фронтах, в том числе информационном.

"Не удивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операций. Они являются нескрываемым оружием военной машины РФ", - сказал Таран.

Он также добавил, что с 2020 года Министерство обороны Украины реализует второй этап военной реформы.

"В начале апреля 2021 года Министерство обороны Украины подготовило и передало Министерству обороны США соответствующий итоговый документ (относительно проведения реформ, - ред.), который 11 июня 2021 года, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США", - сообщил Таран.

Ранее в Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву оказана в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.
ForUm

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