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В Иране разбился вертолет, перевозивший урны с избирательных участков на выборах президента. Авиакатастрофа произошла в субботу, 19 июня, в горном районе на западе страны, пишет Mehr News.

Погиб один человек. Как сообщает ТАСС, это губернатор.

Проводится предварительное расследование для установления причины катастрофы. 

Тем временем, в Иране назвали победителя президентских выборов. Новым лидером страны стал глава Верховного суда Ибрагим Райси. По предварительным результатам, Райс набрал 17,8 млн голосов. Всего на выборах голосовали 28,6 млн человек, пишет Reuters.
ForUm

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