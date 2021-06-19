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В Ужгороде на территории цыганского лагеря горели жилые постройки. Возгорание произошло около 23 часов в пятницу, 18 июня. Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола.

Пожар случился в микрорайоне Шахта.

«По словам местных, один из ромов поджег свой дом», - написал Глагола в Telegram.

Известно, что погибших и травмированных нет.

В результате пожара огнем было уничтожено семь домов, рассказал представитель цыганской общины в Ужгороде Виктор Чоук.
ForUm

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