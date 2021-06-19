также в разделеОбщество
Российские паспорта получили 630 тысяч жителей оккупированного Донбасса 25
Минобороны: Осенью Украина начнет подготовку офицеров по стандартам НАТО 10
За сутки в Украине новых 852 COVID-случая 14
Оккупанты трижды открывали огонь по украинским позициям 9
18 июня. Картина дня 15
Потураевым запущен маховик террора. В Черкассах Нацкорпус напал на депутата от ОПЗЖ – заявление партии 270
Женщинам детородного возраста хотят запретить алкоголь 21
СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова 12
Двух сбушников будут судить за разглашение гостайны 17
Украина ввела санкции против причастных к разработке вируса NotPetya 15
СБУ заблокировала канал поставки лекарств в ОРДО 42
Военные торговали авиационным керосином из боевых самолетов 15
НАПК: Решение суда по Витренко принято в беспрецедентные сроки 20
Укрзализныця готовится перевезти 600 тысяч пассажиров на праздники 9
СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса 23
«Муниципальную стражу» винят в обустройстве полигона на территории детского лагеря 13
СБУ обнаружила в двух областях Украины тайники с оружием 23
Новинский хочет купить канал «Наш» 15

"Глава" так называемой администрации оккупированной Ялты Янина Павленко сообщила, что обстановка в городе и в поселке Кореиз после потопа достаточно сложная. Не исключается эвакуация людей.

Сотрудники МЧС РФ и администрации оккупантов обходят дома, при этом вода из затопленных районов пока не уходит.

«Если потребуется - будем эвакуировать людей», - написала на странице в социальной сети Павленко.

Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди.

Напомним, один человек погиб во время сильного ливня в Ялте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
10
Теги