"Глава" так называемой администрации оккупированной Ялты Янина Павленко сообщила, что обстановка в городе и в поселке Кореиз после потопа достаточно сложная. Не исключается эвакуация людей.
Сотрудники МЧС РФ и администрации оккупантов обходят дома, при этом вода из затопленных районов пока не уходит.
«Если потребуется - будем эвакуировать людей», - написала на странице в социальной сети Павленко.
Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди.
Напомним, один человек погиб во время сильного ливня в Ялте.
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