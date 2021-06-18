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Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 18 июня ввел санкции против генерального директора госкорпорации «Ростех», председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Шелкова, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.», - говорится в его Telegram.
ForUm

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