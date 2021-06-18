Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций в отношении четырех юридических и шести физических лиц, связанных со спецслужбами Российской Федерации. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

«Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны», - рассказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.