Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020. Во 2-м туре группового этапа «желто-синие» в Бухаресте обыграли сборную Северной Македонии.

Андрей Шевченко по сравнению с матчем 1-го тура провел в стартовом составе украинской команды две замены. Николай Шапаренко заменил травмированного Александра Зубкова, а Тарас Степаненко появился вместо Сергея Сидорчука, передает УНИАН.

В первой половине матча украинцы доминировали на поле и во второй половине тайма смогли воплотить свое преимущество в забитые мячи.

На 28-й минуте Андрей Ярмоленко мог забивать после острой передачи Руслана Малиновского, но вратарь македонской сборной вовремя вышел из ворот и спас свою команду. Украина заработала угловой, после которого и вышла вперед.

После подачи с углового Александр Караваев записал себе в актив голевой пас, который станет одним из самых красивых на Евро-2020 - он пяткой продлил полет мяча, а Андрей Ярмоленко успел подставить ногу на дальней штанге.

А на 34-й минуте Ярмоленко выступил уже в роли ассистента - он вывел на ворота Романа Яремчука, и форвард переиграл голкипера ударом в ближний угол.

Македонцы забили под конец тайма, но гол Горана Пандева был справедливо отменен.

На 55-й минуте Георгий Бущан перевел мяч в перекладину после удара Александара Трайковски, следом Александр Караваев сфолил на Горане Пандеве, и арбитр назначил пенальти. Бущан среагировал на удар Эзджана Алиоски с "точки", но македонец первым успел к мячу и сыграл на добивании.

В дальнейшем у украинской сборной супермомент был на 75-й минуте,но Виктор Цыганков из убойной позиции промахнулся по воротам.

На 83-й минуте матча Украина могла снимать все вопросы - в ворота македонцев был назначен пенальти, после того, как Руслан Малиновский подавал со штрафного, и мяч попал в руку. Но Малиновский не реализовал одиннадцатиметровый - вратарь парировал удар.

В нервной концовке Украина смогла удержать победный счет.

Украина - Северная Македония - 2:1

Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 - Алиоски, 57

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Зинченко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Малиновский (Соболь, 90+1), Яремчук (Беседин, 70), Ярмоленко (Цыганков, 69)

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велковски (Тричковски, 85), Ристовски, Алиоски, Спировски (Чурлинов, 46), Адеми (Ристевски, 85), Николов (Трайковски, 46), Барди (Аврамовски, 77), Эльмас, Пандев

Предупреждения: Шапаренко - Велковски

Нереализованные пенальти: Малиновский, 85 - Алиоски, 57 (вратарь)