также в разделеРелигия
На Закарпатье в монастыре УПЦ несколько месяцев мироточит икона Богородицы 4
Каменец-Подольское иконописное училище УПЦ объявило набор студентов 6
Епископ УПЦ назвал поддержку Церкви Антиохийским Патриархом «актом исповедничества» 7
На Волыни попрощались с погибшими в ДТП архидиаконом и семинаристом УПЦ 9
Епископ УПЦ напомнил, что миротворческая позиция УПЦ может быть взята за основу для прекращения боевых действий на Донбассе 9
Антиохийская Церковь поддерживает УПЦ – встреча делегации УПЦ с Патриархом Иоанном 36
В УПЦ прокомментировали высказывания Зеленского о верующих, которые пришли к Верховной Раде 11
В Дамаске управделами УПЦ передал Антиохийскому Патриарху средства на восстановление разрушенных храмов 12
Священник УПЦ рассказал, как научиться доверять людям 43
Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность либерализации в церковной жизни 14
В Житомирской области УПЦ построила летний лагерь для детей-сирот 20
Митрополит Антоний рассказал о духовной пользе испытаний 11
В УПЦ рассказали о важности законопроектов, отменяющих антицерковные законы 32
В Одесской области верующие УПЦ пройдут 34 км крестным ходом 10
В столице началась конференция УПЦ по семейному служению 42
Епископ УПЦ о молитвенном стоянии верующих под ВР: Власти нужно увидеть в УПЦ не организацию, а миллионы живых людей 13
В Офисе Президента заявили, что с уважением относятся к чувствам верующих УПЦ 10
Более 20 тысяч верующих УПЦ у стен ВР: отказ в визите Патриарху Варфоломею и два законопроекта 60

После праздника Троицы, в День Святого Духа, 21 июня, сеть кинотеатров «Планета кино» покажет в шести городах Украины уникальный документальный фильм «Где ты, Адам?» об афонском монастыре Дохиар и его многолетнем игумене старце Григории (Зумисе).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», показы пройдут в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Сумах и Харькове.

 Также в этот день фильм можно будет посмотреть на территории столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря. Показ под открытым небом начнётся в 21.30.

 Полный список кинотеатров, где идут показы, можно найти на посвящённом фильму сайте.

Фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки на Афоне, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители.

 

Съёмки продолжались почти четыре года - с весны 2015-го до февраля 2019 года.

«Особенно сложно было снимать зимой на вершине Афона, куда мы отправились за снегом для фильма. Да и монтаж давался нелегко: нужно было отобрать из 80-ти часов отснятого материала то, что нам нужно, и выстроить это во внятную историю», - рассказал режиссёр фильма Александр Запорощенко.

Документальный фильм режиссера Александра Запорощенко и продюсера Александра Плиски «Где ты, Адам?» - обладатель гран-при XVII Международного фестиваля православного кино «Покров», участник официальных программ Таллинского международного кинофестиваля «Тëмные ночи», Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля «Окно в Европу».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
1
Теги