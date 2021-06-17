Задержан старший дознаватель сектора дознания Уманского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, который требовал неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США за возвращение изъятого автомобиля «Audi» А6. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Так, 15.06.2021, около 16:00 старший дознаватель, находясь рядом с помещением управления полиции, во время встречи с заявителем, получил от него часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США, после чего был задержан.

С целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства.

Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием предоставленной ей служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды.

В случае доказательства вины за совершение указанного преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.