также в разделеОбщество
17 июня. Картина дня 18
ГБР нагрянуло с обыском в Антирейдерскую комиссию Минюста 13
Эстония подарит Украине до 200 тысяч доз COVID-вакцины 13
В устье Дуная появились два новых острова 14
Суд заочно арестовал экс-руководительницу Приватбанка 17
СБУ разоблачила схему легализации иностранцев в Украине 12
В Польше разоблачили контрабандистов, поставлявших оружие в Украину 11
ЕС подозревает Беларусь в проведении тайной смертной казни 19
В Запорожье на водителя за год составили 109 админпротоколов 18
Украина показала наибольший прогресс в индексе миролюбия в 2020 году 13
Финляндия будет вакцинировать украинских заробитчан 10
Суд дал условный срок фигурантке дела о «взятке Злочевского» 20
Немецкая COVID-вакцина провалилась на стадии испытаний 17
Украина из-за изменений климата переходит в зону сверхвысоких температур 30
Украина отменила карантинные спецограничения на въезд из Индии 12
В Раде подрались нардепы Кива и Тищенко 241
На Житомирщине задержали самолет, незаконно прилетевший из Румынии 27
Непогода в Керчи: затоплены улицы, река вышла из берегов, подтоплена больница 16

Задержан старший дознаватель сектора дознания Уманского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, который требовал неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США за возвращение изъятого автомобиля «Audi» А6. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Так, 15.06.2021, около 16:00 старший дознаватель, находясь рядом с помещением управления полиции, во время встречи с заявителем, получил от него часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США, после чего был задержан.

С целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства.

Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием предоставленной ей служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды.

В случае доказательства вины за совершение указанного преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
16
Теги