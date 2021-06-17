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Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацполиции Луганщины бывшего боевика незаконного вооруженного формирования «Армия Юго-Востока». Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Как установили сотрудники СБУ, фигурант присоединился к рядам Нацпола в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени.

До этого, начиная с 2014 года, фигурант «служил» в незаконном вооруженном «формировании Дремова», которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, он «решил изменить сторону». Сначала скрывался на территории РФ и в Крыму, а затем – вернулся в Украину.

Известно, что фигурант участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.

Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение боевиков, который возглавлял гражданин РФ с позывным «Спец». Боевики «Спеца» причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийствам военнослужащих ВСУ в боестолкновении под Рубежным и в Новоайдарском районе.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется его причастность к совершению других преступлений в ущерб государственной безопасности и гражданам Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
ForUm

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