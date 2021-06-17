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Вакцина-кандидат CVnCoV немецкого производителя CureVac по результатам второй фазы промежуточных испытаний не достигла ожидаемых результатов эффективности. Об этом сообщила биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в университетском городе Тюбингене, передает DW.

«В беспрецедентных до сегодняшнего дня условиях, связанных с наличием как минимум 13 вариантов вируса, в группе участников испытаний по результатам промежуточного анализа была выявлена предварительная эффективность в 47 процентов по отношению к заболеванию COVID-19 всех уровней тяжести. Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными», - говорится в документе.

По данным CureVac, первые промежуточные анализы показали, что эффективность вакцины зависит от возраста участников испытаний и штаммов вируса.

«В связи с наличием большого числа вариантов вируса очень важно вести разработку вакцин второго поколения, поскольку новые варианты возникают снова и снова», - подчеркнул в этой связи глава CureVac Франц-Вернер Хас.

Вторая фаза промежуточных испытаний вакцины-кандидата от CureVac проходила в нескольких странах, в ней участвовали 40 тысяч добровольцев.

ВОЗ рекомендует использовать вакцины с эффективностью выше 50%, причем показатели многих из уже одобренных организацией препаратов сильно превышают эту отметку.

В Германии и всем Евросоюзе с вакциной от CureVac связывали большие надежды. В ноябре 2020 года ЕС предварительно заказал у этой компании 405 млн доз - больше, чем у любого другого производителя. К тому же Брюссель еще весной 2020 года предоставил CureVac кредит в 80 млн евро, а правительство ФРГ приобрело акции компании на 300 млн евро.  
ForUm

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