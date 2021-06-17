США считают, что Россия заинтересована в большей милитаризации Арктики, в то время как Вашингтон желает, чтобы она оставалась регионом мирного сотрудничества.

«Они заявляют, что разделяют нашу убежденность в том, что Арктика должна оставаться зоной мирного сотрудничества. Но у нас есть две проблемы. Одной из них являются шаги, которые, как мы видим, предпринимает Россия, предполагающие, что она заинтересована в большей милитаризации региона, и мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным желаниям обеспечить, чтобы Арктика оставалась областью мирного сотрудничества», - заявил высокопоставленный чиновник администрации США в ходе брифинга, текст которого распространил госдеп.

Другой проблемой он назвал Северный морской путь, передает Интерфакс.

«Поскольку лед тает так быстро, и поскольку путь теперь проходим в течение гораздо более длительного периода в году, это увеличит трафик, а это может увеличить возможные аварии, недоразумения, просчеты. И поэтому мы считаем, что существует реальная необходимость в том, чтобы там было четкое понимание правил движения», - отметил чиновник.

«Нам нужно будет посмотреть, есть ли способы как внутри Арктического совета, так и за его пределами преодолеть некоторые из этих различий», - добавил он.

Чиновник уточнил, что президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин обсудили вопрос взаимодействия в Арктике в ходе саммита, прошедшего 16 июня в Женеве.

«Мы ясно заявляем о своей решимости сохранить Арктику как регион для мирного сотрудничества. И об этом шла дискуссия», - подчеркнул он.

Путин заявил после переговоров с Байденом о том, что Россия готова оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути.

Россия в прошлом году получила тысячу заявок на проход судов по Севморпути, сказал Путин. «По-моему, отклонили только 10 заявок. И то это корабли под российским флагом, которые, как посчитали наши соответствующие контролирующие органы, не отвечали требованиям Полярного кодекса», - сообщил российский президент.