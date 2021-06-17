Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о том, что после российско-американского саммита появилась надежда на урегулирование на Донбассе.

Отвечая на вопрос журналистов, доволен ли он итогами переговоров Путина и Джо Бадена по тематике Украины, Козак заявил: «Кажется, да. Есть надежда», передает Интерфакс.

По его словам, стороны обсуждали Украину «довольно детально», и, в частности, затронули тему ключевых условий минских соглашений. В их числе Козак назвал «политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины».

«Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки», - сказал Козак.

16 июня в Женеве прошли первые двусторонние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

По итогам Путин заявил, что президент США Джозеф Байден согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны быть Минские договоренности, тема же вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком».