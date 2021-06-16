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В Дамаске (Сирия) 16 июня делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Антонием (Паканичем) встретилась с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, митрополит Антоний передал пожертвования, которые были собраны епархиями УПЦ по решению Священного Синода на восстановление храмов Бейрутской митрополии, пострадавших в результате взрыва в порту столицы Ливана 4 августа 2020 года.

«Митрополит Антоний поблагодарил Патриарха Иоанна за благословение посетить Церковь Великой Антиохии, где ученики Христовы были впервые названы христианами (Деян. 11:26), а также передал приветствие от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия», - отмечается в сообщении.

В свою очередь Патриарх Иоанн передал слова благодарности всей полноте Украинской Православной Церкви за собранную материальную помощь. По его словам, в Антиохийской Церкви тронуты сопереживаниями и помощью, которую они почувствовали от православного украинского народа. «Это стало выражением братской любви и проявлением единства братьев во Христе», - подчеркнул Патриарх.

Во время встречи речь шла о текущей ситуации в православном мире, о церковной ситуации в Украине, а также о развитии отношений между Украинской и Антиохийской Православными Церквями.

Митрополита Антония сопровождал заместитель главы ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

С Антиохийской стороны во встрече с делегацией УПЦ участвовали: епископ Дарайський Моисей, епископ Сергиупольський Иоанн, епископ Селевкийский Ефрем, а также сотрудники патриархии.
ForUm

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