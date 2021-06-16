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Сегодня, 16 июня, сразу после полуночи в «Единый центр 102» полиции Херсонщины позвонила жительница города Алешки.

Женщина рассказала, что в одном из местных скверов с огнестрельными ранениями находятся трое мужчин, один из которых мертв, сообщила пресс-служба облполиции.

По указанному заявительницей адресу срочно выехали руководство областного главка, Херсонского райуправления и местного подразделения полиции, следственно-оперативная группа, специалисты-криминалисты. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что ранения получили двое 32-летних местных жителей, а погибшим является 66-летний житель Алешек.

Как сообщил заместитель начальника полиции Херсонщины Николай Вербицкий, работники полиции опросили раненых, и они объяснили, что вдвоем отдыхали в сквере – на лавочке распивали спиртное и общались. В это время к ним с обрезом охотничьего ружья подошел старший по возрасту человек.

Последний выстрелил, в результате чего друзья получили дробовые ранения нижних конечностей. После чего «стрелок», держа оружие в руке за ствол, нанес им удар одному из раненых. В результате произошел случайный выстрел, и огнестрельное ранение получил сам стреляющий в область верхней трети правого бедра. В результате нападавший скончался на месте от острой кровопотери.

С места происшествия изъяты обрез от ружья и другие вещи, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Также был проведен санкционированный обыск в домовладении погибшего. В ходе осмотра помещений полицейские обнаружили патроны к охотничьему оружию, идентичные боеприпасам, использованным при ночной стрельбе. Сейчас проводятся необходимые следственно-розыскные действия, устанавливаются возможные свидетели с очевидцами и изучаются все обстоятельства происшествия. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство.

 
ForUm

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