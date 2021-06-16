Следователи Святошинского отдела полиции в Киеве при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование масштабной схемы уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей путем ввоза из-за границы коммерческих товаров под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Для создания иллюзии международной гуманитарной деятельности организаторы схемы зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине – ряд фиктивных благотворительных организаций-получателей.

В дальнейшем при перемещении товаров по территории Украины участники группы самовольно открывали опломбированные таможенниками грузовики, разгружали новые вещи (брендовую одежду, лекарственные средства и т.п.), догружали бывшей в употреблении одеждой, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам, после чего вновь опломбировали поддельными таможенными пломбами.

По предварительным подсчетам в результате противоправных схем государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 9 одновременных обысков на территории Ривненской области в офисных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов производства.

Изъято более 10 тонн товаров, нерастаможенных в установленном порядке, оригиналы таможенных документов, печати благотворительных организаций и иностранных компаний.

Досудебное расследование продолжается.