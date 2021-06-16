также в разделеОбщество
16 июня. Картина дня 12
Украинец пытался тайком перенести в РФ старинные иконы 9
СБУ винит жителя Черкасчины в 20-милионных убытках за хранение макулатуры 35
Кабмин утвердил концепцию «Президентского университета» 12
Разоблачены хакеры, нанесшие иностранным компаниям $500 миллионов убытков 13
Украина и Венгрия возобновили совместное патрулирование границы 13
В «ЛНР» заявили, что Протасевич признался в преступлениях на Донбассе 223
Судьи ВАКС отсуживают урезанные из-за карантина зарплаты 12
Кабмин просит Раду выделить на COVID-вакцины еще 1,4 миллиарда 12
Экс-главе Украгролизинга сообщили о подозрении 10
Оккупанты застрелили боевика, который пытался сдаться ВСУ 17
В Украине установили новые карантинные нормы: разъяснение Минздрава 131
Украинцам больше не нужно ставить приложение «Вдома» по возвращению из-за границы 164
Украину признали одной из лучших стран Европы для пеших подъемов в гору 15
В Женеве началась встреча Байдена и Путина 42
Назначен новый представитель Кабмина в Раде 13
У Зеленского обещают открыть для граждан три резиденции 92
В Украине продлили карантин до конца лета 699

Следователи Святошинского отдела полиции в Киеве при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование масштабной схемы уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей путем ввоза из-за границы коммерческих товаров под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Для создания иллюзии международной гуманитарной деятельности организаторы схемы зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине – ряд фиктивных благотворительных организаций-получателей.

В дальнейшем при перемещении товаров по территории Украины участники группы самовольно открывали опломбированные таможенниками грузовики, разгружали новые вещи (брендовую одежду, лекарственные средства и т.п.), догружали бывшей в употреблении одеждой, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам, после чего вновь опломбировали поддельными таможенными пломбами.

По предварительным подсчетам в результате противоправных схем государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 9 одновременных обысков на территории Ривненской области в офисных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов производства.

Изъято более 10 тонн товаров, нерастаможенных в установленном порядке, оригиналы таможенных документов, печати благотворительных организаций и иностранных компаний.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
15
Теги